Aspiratore elettrico in azione nel centro storico ad Ariano Innovazione, pulizia e decoro urbano

L’aspiratore elettrico Glutton che ha rivoluzionato il modo di pulire già in 5000 città e ben 60 nazioni entra in azione in Irpinia grazie alla società De Vizia. Stamane la sua comparsa nel centro storico di Ariano salutata con soddisfazione da residenti, cittadini e commercianti.

Rimuove rifiuti dalle griglie intasate e agisce soprattutto nelle zone più difficili da raggiungere. Innovazione e pulizia. Una scelta salutata con soddisfazione dal comune, in modo particolare dall'assessore al decoro urbano Carmine Grasso. Un attrezzo silenzioso e dotato di doppia insonorizzazione.

E' il futuro delle città dopo i tradizionali carrelli dei netturbini oramai giunti al capolinea. Ora si spera che al più presto l'intero sistema, raccolta differenziata e isole ecologiche possano trovare il giusto equilibrio e buon andamento nella macchina comunale.