Allerta neve e ghiaccio: domani asili ed elementari chiuse Ariano. Da domani era previsto il ritorno in presenza anche delle terze elementari

Allerta neve, scuole chiuse ad Ariano Irpino dove causa delle attuali condizioni meteo particolarmente avverse e delle previste gelate persistenti anche a quote basse fino al mattino, che potranno rendere difficoltosa e pericolosa la circolazione pedonale e veicolare, per lunedì 18 gennaio 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza della scuola primaria e dell'infanzia. Proprio da domani, in base alle nuove disposizioni dettate dall'Unità di Crisi regionale, era previsto il rientro in classe anche delle terze elementari. Tutto rinviato per l'emergenza maltempo, che ha creato non pochi disagi in molti comuni in tutta la provincia.