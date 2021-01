Scorte vaccini in Irpinia: consegnate 390 dosi al Frangipane Le scorte dell'antidoto, il piano

Sono stati consegnati questa mattina nel polo ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino, in qualità di hub per la distribuzione, 390 flaconi di vaccino Pfizer per la Campagna Vaccinale anti-Covid 19.

I vaccini verranno destinati alla somministrazione della seconda dose, che inizierà il prossimo 23 gennaio 2021, al personale già vaccinato, secondo il calendario regionale. Nell’eventualità che nei prossimi giorni avvenga la consegna di nuovi vaccini Moderna, questi ultimi - fa sapere l'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante - verranno destinati a nuovi soggetti da vaccinare, secondo il Piano Vaccinale della Regione Campania.

Ed è ripresa oggi la campagna vaccinale dell’Asl di Avellino, che era ferma da martedì scorso a causa dell’esaurimento delle scorte.

I 390 flaconi del siero Pfizer-BionTech copnsentirano di fornire 2mila 340 dosi (da ogni flacone, infatti, e` possibile estrarre fino a 6 vaccini), utili a terminare il primo ciclo per i circa 7mila operatori sanitari censiti dall’Asl.

Altri 195 flaconi (1170 dosi) arriveranno all’azienda ospedaliera Moscati (che sta provvedendo in proprio a immunizzare l’organico).