La neve cede il posto al sole ma l'effetto è da cartolina In tanti hanno scelto la villa comunale di Ariano per una passeggiata a colpi di selfie

E' bastata una nevicata, seppur breve e non eccessivamente intensa a regalare momenti di gioia e spensieratezza a piccoli e grandi nella meravigliosa villa comunale di Ariano Irpino.

In tanti si sono riversati soprattutto nel tardo pomeriggio di ieri fino a tarda sera, qualcuno con tanto di slitta per godersi qualche ora di divertimento. "Abbiamo approfittato della neve, per staccare anche se solo momentaneamente la spina dalla pandemia. E' arrivata così improvvisamente - ci dice una nonna dal volto bellissimo e giovane - siamo qui per loro, per i nipotini che fortunatamente possono gioire un pò. Ed è bello ed emozionante vedere lo stupore di queste piccoline nell'ammirare la neve per la prima volta. Accompagnarli, stare con loro per noi nonni è una gioia."

Molti si sono riversati anche nei vicoli della città dove lo scenario è stato a dir poco incantevole. C'è chi ha allestito un pupazzo nel borgo antico della Guardia e chi ha improvvisato una scivolata lungo via conservatorio. Ma anche per gli amanti della camminata è stato piacevolissimo passeggiare su un tappeto bianco lungo le strade del tricolle. E c'è chi lo ha fatto anche in bici.

Da stamane il sole ha reso ancora più incantevole il panorama. Bellissime le immagini della verde vallata imbiancata soprattutto a Camporeale. E chissà che la spolverata di ieri possa essere stata solo un piccolo accenno in attesa di una vera nevicata come negli anni 80-90.

"Non è finita - ci dice un anziano di buona memoria- ricordatevi che ad Ariano abbiamo avuto nevicate davvero da record, ne sa qualcosa il compianto cavaliere Pisapia rimasto bloccato per un mese a Gesualdo, anche nel periodo pasquale e addirittura a giugno come faceva notare qualcuno nella ricorrenza di Sant'Antonio. Ma quelli erano forse davvero altri tempi."