È Il tuo momento: un corto girato nel centro storico di Ariano Un monologo molto attuale che guarda al futuro con ottimismo e speranza

È finalmente uscito il Teaser del nuovo cortometraggio “È Il Tuo Momento” prodotto da Untitled Studio che ufficializza anche la data di uscita: 1 febbraio 2021.

La presentazione: "Il cortometraggio, diretto da Lorenzo Sicuranza si basa su un monologo che parla dell’attualità, spronandoci a rialzarci per andare avanti, nonostante il brutto periodo che tutti noi stiamo passando e cercare dopo tutto di ricostruire un futuro ancora migliore.

Il monologo sono i pensieri del protagonista, interpretato da Vincenzo Ciardullo. Egli non ha un nome perché ognuno di noi si può ritrovare nelle sue parole che ci aiuteranno a riflettere sulla nostra vita e su come migliorarci.

Il corto è basato su un soggetto di Hamza Tanane, poi sceneggiato da Francesco Vitillo con l’aiuto di Lorenzo Sicuranza. La maggior parte del corto è stato girato nel centro storico di Ariano Irpino, con qualche scena alla Stazione, durante le scorse vacanze di Natale. Infine per la soundtrack completamenre originale del cortometraggio si ringrazia la band Free Rollig, più in particolare Jan Romano e Valerio Cocca, per la sua composizione. Continuate a seguire Untitled studio su facebook, instagram e you tube per rimanere sempre aggiornati su tutti i progetti e tutte le iniziative future."