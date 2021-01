Ariano, Franza fa il punto sull'emergenza Covid/VIDEO Convocato il Coc alla presenza dell'Asl per valutare eventuali iniziative da mettere in campo

Undici contagi ad Ariano nell'ultimo bollettino dell'Asl e il sindaco Enrico Franza, insieme al suo vice Carmine Grasso agli assessori Michela Cardinale, Pasqualino Molinario e al resto della giunta si sono riuniti a palazzo di città per fare il punto della situazione e convocare un Coc straordinario per domani mattina all'interno del Museo Civico di Palazzo Forte con la presenza del servizio epidemiologico dell'Asl chiamato a relazionare sull'attuale situazione.

"Al momento - chiarisce Franza - abbiamo tre nuceli familiari infetti tra cui vi è una bimba che frequenta un istituto scolastico. Ovviamente le compagne e i compagni di scuola della bambina risultata positiva al Covid sono in isolamento domiciliare. Domani mattina a seguito del Coc avremo un quadro ancora più chiaro."

Vi sarebbe poi una seconda bimba positiva non ancora ufficializzata nel bollettino Asl. La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Cardito si è subito attivata mettendo in atto tutte le misure necessarie. Solo a seguito della riunione in programma domani e dei dati e indicazioni sanitarie che verranno formite, il comune potrà valutare o meno la necessità di adottare ulteriori provvedimenti cautelativi e necessari a salvaguardia della salute pubblica.