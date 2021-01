Covid, 14 adolescenti positivi: "Coinvolte decine di famiglie" Il sindaco: giovanissimi e inconsapevoli hanno portato il virus nelle loro case,è allerta in paese

Coronavirus, incubo focolaio a San Martino Valle Caudina dove, dopo una cena tra adolescenti, si sono innescati contagi a catena. Il sindaco Pasquale Pisano ha programmato per domenica uno screening di massa con l'Asl, che si terrà a Cervinara.

Saranno oltre cento i residenti nel comune che saranno sottoposti a tampone e sono scattate decine di isolamenti domiciliari, per prevenire nuovi rischi.

"La nostra comunità sta vivendo un momento difficile - spiega il sindaco Pasquale Pisano -. Nei giorni scorsi si è generato un focolaio tra gli adolescenti che, inconsapevolmente, hanno portato il virus all'interno delle famiglie coinvolgendo i propri cari. Da subito, in collaborazione con la Polizia Locale, la Locale Stazione dei Carabinieri e l'ASL di Avellino, ci siamo adoperati per individuare i contatti stretti in modo da provare a confinare il virus per evitarne la diffusione. Ad oggi abbiamo 22 contagiati, di cui 14 ragazzi e con l'ASL di Avellino abbiamo organizzato uno screening, domenica 24 gennaio, al drive-in di Cervinara per circa 100 nostri concittadini che sono venuti in contatto stretto con i positivi e che abbiamo già provveduto a segnalare.

Dovendo attendere l'esito dello screening, ci vediamo costretti a tenere chiusa la scuola dell'Infanzia e Primaria, fino a Martedì 26 gennaio.

Invitiamo tutti alla massima collaborazione e ad assumere comportamenti responsabili, riducendo al minimo le occasioni di incontro ed evitando gli assembramenti".