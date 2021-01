Covid, 52 casi in Irpinia: 10 casi a San Martino, 8 a Nusco I dati dell'Asl dai tamponi processati

Covid, 52 i nuovi positivi in Irpinia. Altri dieci in contagi accertati a San Martino Valle Caudina e otto quelli rintracciati a Nusco. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.081 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 52 persone. Tra i comuni con più casi c' è anche Montoro dove sono altre quattro le persone risultate positive al coronavirus e Forino dove i contagi accertati sono sei. Ecco la mappa dei comuni con relativi contagi fornita dall'Asl nel consueto bollettino sanitario:

- 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Caposele;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 2, residenti nel comune di Cervinara;

- 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 6, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 3, residenti nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 1, residente nel comune di Montemiletto;

- 4, residenti nel comune di Montoro;

- 8, residenti nel comune di Nusco;

- 10, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Vallata.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.