Maltempo, acqua e forte vento sferzano la Valle Caudina Attenzione ai dati pluviometrici. Il sindaco Pisano ai cittadini: "Non andate in montagna"

Valle Caudina in difficoltà sul fronte meteorologico. Vento forte e pioggia stanno sferzando i Comuni da metà mattina. Situazione complicata soprattutto a Cervinara e San Martino.

Il municipio sammartinese ha attivato il Centro Operativo Comunale alla luce delle cattive condizioni meteorologiche. Il sindaco Pasquale Pisano ha fatto sapere che la situazione è costantemente monitorata, con la polizia locale ed i carabinieri della locale stazione.

Riflettori puntati in particolare su quei punti a rischio individuati nel piano di sicurezza, in costante contatto con la sala operativa della protezione civile regionale e con la Prefettura di Avellino.

Si guarda con attenzione in particolare ai dati pluviometrici. "Consigliamo di mettersi in movimento solo in caso di estrema necessità ed in particolare di non recarsi nella zona montana in cui si è verificata la colata dell'anno passato", ha sottolineato il sindaco Pisano.

A Cervinara invece gravi problemi soprattutto in zona Cardito. Strade ridotte a piscina, allagamenti e non pochi problemi.