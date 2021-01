Stampante e tablet in dono dai familiari di un paziente Il bel gesto di generosità all'ospedale di Bisaccia

I familiari di un paziente, Maria Lucia Di Cairano, che è stata ricoverata nella Suap (speciale unità di accoglienza permanente per le persone in stato vegetativo e di minima coscienza) presso l’Sps di Bisaccia, hanno voluto donare una stampante e un tablet da destinare all’unità operativa, in segno di ringraziamento ai medici e agli operatori della struttura, per l’assistenza sanitaria e il sostegno dedicato al paziente.

In considerazione dell’estrema fragilità dei pazienti trattatati, la Suap, unica struttura presente in provincia di Avellino, rappresenta un servizio fondamentale per i propri assistiti, in alcuni casi di accompagnamento al fine vita, e per le famiglie che vengono supportate, sia professionalmente che umanamente, nella gestione di pazienti estremamente fragili.