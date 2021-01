Nuovi mezzi Amu, Cocca: "Servizi sempre più agevoli e sicuri" Potenziamento del parco autobus nelle aree interne alla luce delle restrizioni anti Covid

E’ un segnale importante di ripresa nel settore dei trasporti il potenziamento del parco autobus nelle aree interne alla luce anche delle restrizioni anti Covid che impongono regole ben precise.

In dotazione all’Amu ad Ariano Irpino da oggi, due dei quattro mezzi nuovissimi dopo la firma del contratto avvenuta a Napoli in Regione Campania.

"Lo scopo è quello di rendere il servizio sempre più agevole - afferma l'amministratore unico dell'Amu Ivanoe Cocca - in previsione soprattutto della riapertura delle scuole da lunedì. La capienza dei mezzi sarà al 50% e quindi con questi due nuovi mezzi, riusciremo sicuramente a sopperire a quella che è l'esigenza scolastica."

La soddisfazione del comune nelle parole del vice sindaco Carmine Grasso e dell'assessore Antonio Ninfadoro.

Così Grasso: "E' un risultato importante per Ariano. Questi mezzi come ha affermato anche il Vescovo, hanno scopo di unire le comunità, oltre ad offrire un servizio importantissimo ad un vasto territorio, tra i più estesi in Italia e che presenta zone rurali così distanti dal centro. Un servizio indispensabile di cui non se ne può davvero fare a meno."

Per Ninfadoro: "Uno dei servizi fondamentali delle comunità rivolto ai cittadini è quello del trasporto pubblico. Crediamo che bisogna fermarsi, pensare, riflettere e ripartire anche per migliorare i servizi ai cittadini."

La benedizione dei mezzi affidata al Vescovo Sergio Melillo presente alla cerimonia in piazza plebiscito insieme al diacono Vincenzo Losanno.

I 2 mezzi hanno una capienza di circa 50 posti. Gli altri 2 mezzi, saranno consegnati nei prossimi mesi e si tratta di vetture più piccole, con una capienza di circa 30 posti.