"Covid, altri 2 casi: contagi in famiglia. Siate prudenti" Il sindaco Michele Vignola aggiorna la comunità di Solofra sui casi di Covid

Continuano a salire i numeri del contagio da coronavirus in provincia di Avellino. Il sindaco di Solofra, Michele Vignola, ancora una volta aggiorna, puntuale, la comunità dalle sue pagine social, invocando rigore e senso di responsabilità nei suoi concittadini per evitare nuovi casi. I numeri della diffusione del coronavirus nella città della Concia sono di 43 casi di positività e, in linea con la tendenza nazionale, si conferma il rischio di infezione nelle famiglie dei contagiati.

"Registriamo 2 nuovi concittadini positivi al covid-19 - spiega Vignola -, i cui contagi sono avvenuti in un nucleo familiare già interessato, nella scorsa settimana, da casi di coronavirus.

Ad oggi sono 43 i positivi nella nostra Città. Un nostro concittadino è ora ospedalizzato. Sono 174 i nostri concittadini guariti dal coronavirus. Sono 4 invece i nostri concittadini deceduti a causa del covid-19.

Vi invito ancora una volta a seguire tutte le disposizioni in essere, con responsabilità e rigore".

Conclude Michele Vignola