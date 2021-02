"Bruciate" lavatrici e lavastoviglie a causa del black out" I danni a causa della mancanza d'acqua denunciati dal gruppo consiliare di opposizione a Taurasi

"Alle 6.00 del mattino, chi ha aperto i rubinetti della cucina per farsi un caffè, si è ritrovato con i lavandini a secco. Chi, insaponato di tutto punto perché doveva andare a lavoro, ha aperto il rubinetto della doccia, non è riuscito a sciacquarsi via la schiuma dal corpo." Lo denuncia in una nota il gruppo consiliare di opposizione al Comune di Taurasi.

"Serate e mattine da incubo ormai da mesi per i residenti di Taurasi che rimangono senza acqua all’improvviso!!!! Assenza di cartelli nella zone presumibilmente interessate dai lavori. Assenza di avvisi. Le scuse non bastano ai residenti di Taurasi che restano senza acqua. “Non ce le beviamo”.

Aumentano le segnalazioni di lavatrici o lavastoviglie bruciate: in quanto vengono messe in funzione giustamente la sera per risparmiare, ma a causa di interruzione idrica raramente comunicata alla comunità, per ore vanno a vuoto, senza acqua all’interno. Eppure nei paesi limitrofi per analoghe situazioni gli avvisi della sospensione del servizio vengono comunicati con ampio anticipo."