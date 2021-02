Semafori mobili Maddalena: caos e disagi ad Ariano Un vero e proprio inferno a tutte le ore del giorno e dei lavori neppure l'ombra

Corse dei pullman sballate, ritardi enormi sui luoghi di lavoro, difficolà per i mezzi di soccorso. Il senso unico alternato regolato regolato da semafori mobili sta arrecando notevoli danni, difficoltà e disagi agli automobilisti lungo la Variante all'altezza di località Maddalena ad Ariano Irpino.

Un vero e proprio inferno a tutte le ore del giorno. Stamane la coda di auto e mezzi pesanti, arrivava fino a località Loreto su uno dei due versanti. E si è sfiorato anche un grave incidente all'altezza di rione San Pietro dove risulta pericolosissimo immettersi dalla statale 90 delle puglie. Dei lavori di ripristino del versante in frana neppure l'ombra.

L'Anas chiarisce:

Sulla strada statale 90 delle Puglie, in corrispondenza della galleria Maddalena, Anas ha istituito il senso unico alternato dopo aver verificato alcuni distacchi localizzati di materiale dal versante adiacente la statale e presumibilmente riconducibili a lavori eseguiti in proprietà private. Il provvedimento si è reso subito necessario per garantire la massima sicurezza alla circolazione.

Situazione attuale:

Al momento Anas ha diffidato il proprietario, a procedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza e si attendono i provvedimenti di competenza da parte del Comune di Ariano Irpino. Con la stessa Amministrazione comunale Anas ha già avviato confronti costruttivi per la programmazione delle attività e gli interventi previsti. Pertanto il sindaco, in qualità di capo della Protezione Civile del Comune, dovrà redigere ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del soggetto privato e in caso di mancato intervento la stessa amministrazione potrà intervenire addebitando le spese.