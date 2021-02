Ariano, da Cittadinanzattiva 17.000 mascherine e gel Ecco come riceverle

Grazie alla fattiva collaborazione tra il segretario regionale di Cittadinanzattiva Lorenzo Latella e la Regione Campania, l’Assemblea Territoriale di Ariano Irpino ha ottenuto una ulteriore disponibilità di oltre 17.000 mascherine e 16 taniche di gel disinfettante.

Mascherine e gel sono state assegnate: alla Caritas Diocesana di Ariano-Lacedonia, alle associazioni: Dovos, Vita e Panacea che provvederanno alla distribuzione presso le rispettive sedi previo contatto telefonico.

Per ritirare il gel si consiglia di munirsi di idoneo contenitore. "Si coglie l’occasione - scrive il reggente pro tempore Raffaele Scarpellino - per invitare i cittadini a recarsi presso il servizio trasfusionale del polo ospedaliero Frangipane per donare sangue; la donazione sarà effettuata in ambiente opportunamente sanificato."