Montoro, presìdi sul territorio con la Polizia Locale Giaquinto: "Controllo del territorio per garantire sicurezza e gestione alla comunità"

Prosegue, in più punti del territorio di Montoro, il presidio della Polizia Municipale per un contatto diretto con i cittadini. “Sin dall'avvio della consiliatura, abbiamo attivato un programma di controllo del territorio per garantire sicurezza e gestione alla comunità. - spiega il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, a ottopagine.it - Con la Polizia Municipale siamo attivi in diversi punti e in diverse fasce orarie per un confronto diretto e l'opportunità di segnalazioni sulle criticità da affrontare d'insieme. Ci sono stati investimenti da parte dell'Amministrazione per garantire maggior centralità a un territorio vasto, che dispone di svincoli autostradali. Ci siamo dotati di droni e videosorveglianza, per la quale sono stati investiti centomila euro, con la finalità di garantire maggior sicurezza ai montoresi”.

Ed è una fase di gestione anche del tema scuola nell’era covid: "Credo sia doveroso seguire quanto stabilito innanzitutto in ambito regionale. - ha aggiunto il primo cittadino di Montoro - È giusto attenerci alle linee guida e abbiamo definito un piano di controllo d'accesso agli istituti con orari diversi per l'ingresso degli alunni e del personale, verificato dagli agenti e con il sostegno del volontariato. C'è stato, ovviamente, uno screening preventivo, che ha certificato un ritorno quanto più in sicurezza".