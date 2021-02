Ariano, modalità consiglio: la minoranza va in prefettura Ecco la nota a firma di tutti i consiglieri comunali di minoranza

"I consiglieri comunali di minoranza del comune di Ariano Irpino hanno avuto un incontro, a seguito di propria segnalazione, con i vertici della Prefettura di Avellino per rappresentare alcune criticità emerse nella gestione della presidenza del consiglio comunale che ritengono non conferme al criterio di imparzialità e garanzia con particolare riferimento a fatti recentemente accaduti." E' quanto si legge in una nota a firma di tutti i consiglieri comunali di minoranza.

"I vertici della prefettura - prosegue la nota - hanno già avviato una interlocuzione con gli organi istituzionali del comune del Tricolle per sanare un conflitto concretizzatosi nelle modalità di funzionamento dell’assise. I consiglieri di minoranza hanno anticipato ai vertici dell’organo di governo la richiesta di ripristinare il consiglio comunale in presenza sulla base delle indicazioni rese note con circolare dalla Prefettura. Tale richiesta sarà formalizzata nella giornata di lunedì."