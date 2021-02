Caos Maddalena: vigili in pianta stabile nelle ore di punta Ariano: un primo segnale teso a garantire la sicurezza e ad alleviare i disagi

Vigili in pianta stabile nelle ore di punta all'incrocio semaforico di via Maddalena ad Ariano Irpino per garantire la sicurezza agli automobilisti messi a dura prova da diversi giorni a causa del senso unico alternato in corrispondenza della galleria interessata da uno smottamento all'imbocco della Variante.

Lo ha disposto il sindaco Enrico Franza di concerto con il comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo. Una situazione divenuta insostenibile con notevoli disagi, lunghissime code e pericoli per gli automobilisti. E' un primo segnale teso a garantire la sicurezza e ad alleviare i disagi. Rafforzata anche la segnaletica stradale.

La speranza è che possa essere superato al più presto il contenzioso in atto e avviare le opere di messa in sicurezza del costone.