Anziani soli e vaccino. De Blasio: numero verde per dare aiuto Il direttore generale spiega come funziona il sistema di assistenza

Vaccinazioni Over80, in campo scende anche il Consorzio dei Servizi sociali A5 d Atripalda. In collaborazione con l’Ordine provinciale dei medici di Medicina Generale, operanti nei 28 comuni dell’Ambito A5, il consorzio attiva un servizio straordinario a supporto degli anziani over 80 che stanno facendo richiesta per la registrazione sulla piattaforma VACCINOCOVID-19.

“La Centrale operativa del Consorzio contatterà gli anziani ultraottantenni inseriti nei servizi consortili, per offrire sostegno. Stiamo parlando di circa 400 cittadini assistiti in Telesoccorso/Telecontrollo, per assistenza Domiciliare, per Home Care Premium, che saranno aiutati in questa scelta per quello che concerne l'adesione alla campagna vaccinale - spiega il direttore del Consorzio Servizi Sociali A5, Carmine De Blasio -. Uno strumento concreto, efficace e prezioso che vuole sostenere le persone meno giovani con una risposta di sostegno concreto.

Chi vorrà vaccinarsi, in soldoni. potrà contattare la Centrale Operativa e fissar e un appuntamento a domicilio per poter recuperare la tessera sanitaria e la delega formale alla registrazione oltre al nominativo del proprio medico di medicina generale”.

La Centrale Operativa fisserà un appuntamento presso lo studio medico per la registrazione sulla piattaforma che avverrà per il tramite di un dispositivo portatile connesso in dotazione all’operatore.

« Si tratta di uno strumento reale e concreto – spiega Camine De Blasio, direttore del Consorzio -. Voglio ringraziare i medici che si sono resi disponibili senza i quali non saremo riusciti a realizzare questo progetto, anche perché spetta a loro compilare la scheda relativa all’ anamnesi dell’anziano, cioè patologie presenti, medicinali somministrati, allergie ecc».

800911460 è il numero verde attivato dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di supporto agli anziani over 80 che lo richiederanno per la registrazione sulla piattaforma Vaccino Covid 19. Il servizio è già partito con l’Ordine provinciale dei medici di Medicina Generale: rivolto in primis ai circa 400 anziani seguiti dal Consorzio nei 28 comuni dell’Ambito. “Ma loro sono solo il punto di partenza” assicura il direttore Carmine de Blasio. Sportelli di aiuto agli anziani sono stati attivati nei comuni di Forino, Montella, Calitri, Mercogliano, Andretta, Solofra, e presso associazioni come Arci Avellino