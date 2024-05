È la vigilia del test Avellino-Trastevere: ecco l'orario dell'amichevole Martedì 21 il primo match playoff per la squadra biancoverde

Ultima settimana di preparazione playoff, poi martedì 21 inizierà il cammino nella post-season per l'Avellino dopo una lunga attesa. Domani, a partire dalle 17, sarà terza e ultima amichevole con il Trastevere, squadra reduce dalla salvezza ottenuta nel girone G di Serie D, vinto dalla Cavese. I lupi sono reduci dal 6-0 nel test con la formazione Primavera che però aveva al suo interno anche pedine della prima squadra (Simone Benedetti, Salvatore Pezzella e Ignacio Lores Varela).

Domani alle 17 l'allenamento congiunto con i capitolini

L'obiettivo dell'allenamento congiunto, come è stato definito dal club biancoverde nella comunicazione del programma degli allenamenti, è quello di firmare l'ulteriore sprint alzando il livello di attenzione e provando a garantirsi prove generali verso l'esordio negli spareggi promozione. Michele Pazienza ha presentato il 3-5-2 per la prima formazione, ma provato in più fasi anche il 4-3-1-2, quindi la soluzione con il trequartista. Domani il test, poi mercoledì sarà giorno di riposo con il via da giovedì alla settimana playoff: solo domenica mattina i lupi conosceranno l'avversario del secondo turno della fase nazionale e nel sorteggio la squadra irpina sarà testa di serie con le altre seconde dei gironi (Padova e Torres) e la miglior qualificata del primo turno.

Il programma

Lunedì ore 15.30

Martedì ore 17: allenamento congiunto con il Trastevere

Mercoledì: riposo

Tutte le sedute sopra indicate saranno a porte aperte con ingresso dal varco Tribuna Montevergine