Neve e gelo, automobilisti bloccati: Uscite solo se necessario Interventi dei caschi rossi in provincia di Avellino

La neve copiosa caduta ieri in tutta l'Irpinia e le basse temperature registrate nella giornata di oggi hanno determinato la formazione di lastre di ghiaccio lungo tutte le strade della provincia. I Vigili del Fuoco fin dalle prime ore della mattina sono stati impegnati i molti interventi per soccorrere persone rimaste bloccate con le loro autovetture proprio a causa della presenza del ghiaccio. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta a Bagnoli Irpino, in via Roma dove uno spazzaneve ha tranciato una tubazione del gas. Numerosi anche gli interventi per incendio di canne fumarie.

Le temperature continueranno a crollare anche stanotte. Il rischio ora resta quello del ghiaccio sulle strade.

A Montevergine l’Osservatorio ha rilevato una temperatura minima di -10.4 C -con una quota record da -13.9 C, con venti fino a 68 nodi in vetta. Nelle scorse ore proprio a Campo Maggiore i Vigili del Fuoco hanno soccorso quattro ragazzi rimasti intrappolati nella neve. I giovani sono stati recuperati in buone condizioni di salute ma vigili del fuoco e protezione civile, anche oggi, rinnovano l’invito a non avventurarsi in escursioni e gite pericolose.

Non sono mancate nevicate copiose ed abbondanti, specie sull’area del Partenio, sul Vallo di Lauro e sull’alta valle del Calore. Per oggi sono attese condizioni di variabilità, associate a temperature molto rigide. Maltempo e disagi delle zone rurali del Formicoso con automobilisti in panne nelle zone rurali. Anche a Bagnoli sull'Altopiano del Laceno le temperature registrate sono arrivate ben sotto lo zero: -7°

Intanto i sindaci in molti comuni hanno prorogato le ordinanze di chiusura delle scuole, già emanate per sabato come a Mercogliano, Monteverde, Ariano Irpino, Grottaminarda e e altre fasce tricolore valutano le proroghe per i provvedimenti già adottati.