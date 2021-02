Covid, boom di contagi: a Montoro 24 positivi in poche ore 82 i casi accertati dall'Asl. La maggior parte nel comune della Valle dell'Irno

Non si arresta il contagio da Covid in Irpinia. Decisa impennata di infezioni quella accertata dall'azienda sanitaria irpina nelle scorse ore. Il comune in cui sono stati rilevati il maggior numero di casi è quello di Montoro: 24 positivi in poche ore. "Si tratta di precisi nuclei sociali e familiari già individuati e in cui sono procedute le verifiche sanitarie - spiega il sindaco Girolamo GIaquinto -. Come comune abbiamo effettuato circa 800 tamponi. Un metodo di verifica capillare e assoluto che ha consentito di accertare in maniera efficace la diffusione del virus tra queste famiglie e gruppi sociali". Nel mirino le stesse famiglie e gruppi incui circola da giorni il virus tra Torchiati, Misciano e Banzano-Borgo.

Nelle prossime ore il sindaco traccerà un bilancio complessivo della situazione sanitaria in paese, per poter ricorrere, eventualmente, a misure straordinarie di controllo della diffusione del virus.

Sono stati, complessivamente, 1.304 i tamponi effettuati in Irpinia, per un totale di 82 nuovi contagiati individuati. Anche ad Atripalda altri sei casi accertati di coronavirus, 5 ad Avella, altri 5 ad Avellino. Sei i casi accertati a Sperone, dove è risultato nei giorni scorsi positivo al Covid il sindaco Marco Santo Alaia. Negativo invece il responso del tampone del presidente della Provincia e sindaco di Avella Domenico Biancardi, che aveva annunciato la positività al virus di sua moglie due giorni addietro.

Questi i comuni in cui sono stati rilevati i numeri più alti di contagio nelle ultime 24 ore.

- 1, residente nel comune di Aiello del sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 6, residenti nel comune di Atripalda;

- 5, residenti nel comune di Avella;

- 5, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 4, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 3, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 4, residenti nel comune di Montemiletto;

- 24, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 3, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 4, residenti nel comune di Solofra;

- 6, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Volturara Irpina.