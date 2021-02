Il Covid uccide ancora: anziana di Contrada muore al Moscati La donna era stata ricoverata lo scorso 17 febbraio

È deceduta questa sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente 94enne di Contrada (Av), ricoverata dal 17 febbraio.

È il covid uccide ancora. Si tratta della quarta vittima in due giorni. Una strage di anziani e pazienti fragili continua a consumarsi in provincia di Avellino.

Il conto complessivo della seconda ondata è di 10.898 casi registrati, compresi guariti e decessi. Le vittime sono 189 dalla scorsa estate e 250 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Ieri altri tre morti in Irpinia. Erano decedute nella Terapia Sub-Intensiva del Covid Hospital dell’azienda “Moscati”, due pazienti: una 95enne di Atripalda, ricoverata dal 17 febbraio, e una 66enne di La Spezia, arrivata a contrada Amoretta il 16 febbraio. Nel presidio “Frangipane” di Ariano Irpino ha perso la vita un anziano di 81 anni di Pagani (in provincia di Salerno), che si trovava ricoverata in Terapia Intensiva.

Intanto l'Asl nelle scorse ore ha comunicato altri 41 nuovi casi di Covid, accertati in provincia di Avellino.