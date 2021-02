Covid a Montoro. 147 positivi in paese. "Siate prudenti" Il sindaco: uscite solo se necessario

Altri 11 casi di Covid in paese, allerta a Montoro in provincia di Avellino per il contagio che si è diffuso tra nuclei familiari e gruppi sociali in alcune frazioni. 147 persone positive, di cui 5 ricoverate in ospedale, 11 nuovi casi e altre 98 persone in isolamento domiciliare cautelare. Questo il quadro della situazione epidemiologica in paese e il sindaco Giaquinto predica cautela, invitando i montoresi a restare in casa e ad uscire solo se necessario . "Nelle scorse ore - spiega Girolamo Giaquinto -abbiano accettato altri 11 casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 5 nostri concittadini.

A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. Chiedo a tutti di seguire le regole e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Vi ricordiamo infine che per qualsiasi informazione e segnalazione inerente l’emergenza corona-virus, è attivo il numero telefonico 0825 523876 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, con selezione automatica degli operatori preposti per le risposte".