Vittoria e Leonardo, vaccini per i centenari da record Vittoria e Leonardo, 107 e 105 anni, sono tra i più longevi a ricevere la dose

Un vero e proprio record quello di questa mattina a Mirabella Eclano, dove sono stati vaccinati gli anziani più longevi a cui è stata inoculata la dose. La signora Vittoria Zappone di 107 anni, e il dottore Leonardo Penta, di 105, sono stati tra i primi ultra ottantenni a ricevere il vaccino questa mattina presso il punto vaccinale di Mirabella Eclano, nella campagna vaccinale guidata dalla dottoressa Maria Morgante. "Sono, per il momento, i due anziani irpini più longevi ad aver ricevuto la dose - racconta il sindaco Giancarlo Ruggiero -". Puntualissimi e felici di essere sottoposti al vaccino i due super centenari stamane sono arrivati accompagnati dai familiari nel punto di somministrazione per essere sottoposti all'inoculazione. Poi soddisfatti hanno commentato: siamo felici di aver fatto la nostra parte. Sottoporsi al vaccino è un dovere e la speranza per vincere il coronavirus".

Presenti il manager dell’Asl Avellino Maria Morgante ed il Sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero.

“Gli anziani sono la radice di ciò che noi siamo, le nostre origini, l’albero da cui siamo germogliati e a cui attingere per trovare conforto ed esperienza. Oggi è sicuramente un giorno da ricordare. Questa mattina abbiamo avviato una nuova fase , ma solo se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte agendo con senso di responsabilità, dedizione, impegno e altruismo potremo farcela”.