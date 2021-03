Covid, muore anziano al Moscati. Lutto a Monteforte Irpino Ancora un decesso in Irpinia. Casi in aumento: 88 positivi nelle ultime ore

È deceduto questo pomeriggio, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 85 anni di Monteforte Irpino (Av), ricoverato dal 27 febbraio. Intanto aumentano i positivi in Irpinia. 450 i contagi registrati in soli 4 giorni. 88 i casi individuati dall'Asl nelle ultime 24 ore. Preoccupano i contagi in aumento in comuni come Calitri, Montoro, Avellino e altri centri della provincia. Nel comune di Calitri sono 37 i casi accertati, molti dei quali riferiti a giovanissimi del posto. I sindaci irpini predicano cautela vista la risalita dei casi, l'allerta varianti del virus, che complica il procedere della campagna vaccinale sul territorio.

Proprio a Monteforte Irpino, paese di residenza dell'anziano morto poche ore fa al Moscati, continua la campagna vaccinale presso il Centro Fenestrelle di via Aldo Moro.

"Ringraziamo nuovamente gli operatori sanitari che hanno garantito il servizio e i volontari di protezione civile che hanno garantito supporto e organizzazione.

Grazie ai tanti cittadini che anche oggi hanno deciso di vaccinarsi - spiega il sindaco Costantino Giordano, che esprime cordoglio per il decesso dell'uomo-".

Il virus viaggia veloce anche tra Montoro, Contrada e Forino e i sindaci sono in trincea per provare a fermare la diffusione del virus.