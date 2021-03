Covid, muore 70enne al Moscati. Contrada sotto choc Nel piccolo comune due decessi in poche ore

È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 70 anni di Contrada (Av), ricoverato dal 23 febbraio e il primo marzo trasferito in terapia intensiva. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 73 pazienti: 6 in terapia intensiva, 37 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.

Il decesso del 70enne di Contrada è il sesto in sole 24 ore e si tratta della seconda vittima del piccolo comune guidato da Pasquale De Santis.

Complessivamente, in queste ore, sono state quattro le vittime del virus in ospedale, due nelle abitazioni, mentre sale 12669 il numero delle persone contagiate dallo scorso luglio. Ieri mattina, hanno perso la vita nella Terapia Sub-Intensiva del Covid Hospital del Moscati di Avellino, un paziente di 68 anni di Altavilla Irpina, ricoverato dal 2 marzo e una 81enne di Torre le Nocelle, giunta nel nosocomio di contrada Amoretta a fine febbraio. Al “Frangipane” di Ariano ha cessato di battere il cuore di un 68enne di Montorio nei Frentani (Campobasso), che si trovava in Terapia Intensiva. Ad allungare la lista dei lutti, il decesso annunciato ieri mattina dal sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, che ha reso nota la dipartita di una donna di 85 anni. «Devo purtroppo comunicarvi – dice alla sua comunità - la notizia del de- cesso della signora Virginia per complicazioni dovute al contagio da Covid-19 contratto nei giorni scorsi. Tutti la ricorderanno come una donna amabile verso il prossimo, onesta e dalle elevate doti religiose e morali. A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti». L’anziana è morta nella sua abitazione, dove si trovava in isolamento domiciliare, insieme a marito e figlio, anche loro risultati positivi al coronavirus.

Era isolato a casa sua anche un 77enne di Montefalcione deceduto ieri.