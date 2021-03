Un caudino scala i vertici del sindacato in Piemonte Danilo Vitagliano, 37 anni, eletto segretario generale Slp Cisl Alessandria e Asti

Un caudino scala i vertici del sindacato, in Piemonte. Si tratta di Danilo Vitagliano, originario di San Martino Valle Caudina, eletto segretario generale della Slp Cisl di Alesandria e Asti.

Danilo, 37 anni, conosciuto per la passione per la politica e per i diritti dei lavoratori, ha frequentato il Fermi di Montesarchio, poi si è trasferito in Piemonte dove si è laureato in Scienze politiche, economiche, sociali e dell'amministrazione all'Università del Piemonte Orientale, da dieci anni attivo nel sindacato.

E' stato prima coordinatore giovani di Slp Cisl di Alessandria e poi coordinatore giovani regionale dell'Slp Piemonte.

Conserva sempre nel cuore la sua San Martino Valle Caudina, dove ha posto le basi per la sua crescita umana e professionale.