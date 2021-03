Emergenza Covid a Montoro: scatta la disinfezione delle strade Coronavirus, al via la sanificazione delle strade e spazi urbani in paese

Montoro, scatta il piano di disinfezione e sanificazione straordinaria delle strade e aree urbane nel comune della Valle dell'Irno.

L'emergenza coronavirus impone l'adozione di misure straordinarie di controllo della diffusione del virus. 151 i casi di positività accertati in paese. Più cluster familiari accertati tra le varie frazioni. Altri 8 i contagi segnalati dall'Asl nelle ultime ore. Un positivo montorese ricoverato in ospedale, ma anche oltre 700 guariti. Ecco i numeri dell'emergenza Covid nel comune guidato da Girolamo Giaquinto che avvia operazioni straordinarie di sanificazione in paese.

E' stato predisposto dal consigliere delegato, Luigi Del Regno, in collaborazione tra la Comunità Montana Irno-Solofrana e gli uffici comunali, un piano straordinario di pulizia, sanificazione e disinfezione delle strade cittadine, al fine di contenere la diffusione del virus.

Queste attività riguarderanno l'intero territorio comunale e gli interventi saranno effettuati con l'ausilio dei mezzi e degli operai della Comunità Montana Irno-Solofrana, coordinati dai tecnici comunali.

Si procederà ad una igienizzazione con prodotti specifici per la prevenzione ambientale in modo da ridurre il rischio di contagio da coronavirus.

Pertanto, le strade urbane, secondo le modalità e la zonizzazione programmate, saranno sottoposte ad una accurata e minuziosa procedura di sanificazione e disinfezione con la nebulizzazione, sul suolo stradale, di apposita soluzione disinfettante non nociva.

"Siamo impegnati ad usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per fronteggiare questa emergenza sanitaria e per tutelare i nostri cittadini spiega il consigliere -.

E' fondamentale in questo momento, osservare strettamente le indicazioni comportamentali per evitare il diffondersi del contagio, il restate a casa, se non per reali esigenze, non è un invito ma una necessità per il bene di tutti."