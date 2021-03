Covid, due morti al Moscati. Serino piange "Ciccariello" Continua la strage di anziani in Irpinia. Muore 65enne di Avellino

Covid: altri due i morti al Moscati nelle scorse ore. Ieri sera nella terapia intensiva del Covid Hopspital dell'ospedale del capoluogo si è spento un 65enne di Avellino, ricoverato dallo scorso 10 marzo. Stamane un’altra vittima, e la strage di anziani continua in Irpinia. E’ morto nella terapia subintensiva di Malattie infettive a 78 anni Francesco Luciano di Serino, detto Ciccariello (nella foto si vede una sua partecipazione alla manifstazione in costume del paese, ndr), storico custode e personaggio della Mascherata Serinese, della Rosamarina e delle tradizioni religiose e folcloristiche locali. “Il nostro caro Ciccariello presentava un quadro clinico pregresso complesso, caratterizzato da altre patologie - spiega il sindaco Vito Pelosi -. Siamo tutti profondamente addolorati per la sua morte che ci lascia senza parole. Si tratta del primo decesso di una persona risultata positiva al Coronavirus nella nostra comunità. Siamo tutti raccolti in silenzio e preghiera per il nostro caro Francesco. Nei nostri cuori e nelle nostre memorie restano i ricordi indelebili del suo grande contributo per la nostra comunità, in cui ha sempre coltivato e promosso i valori autentici della tradizione. La pandemia si porta via un nostro carissimo compaesano, a cui tutti volevano bene. E’ tempo di riflettere sulla necessità di osservare sempre più certosinamente comportamenti responsabili”.

Proprio nel comune guidato da Vito Pelosi è scattata la zona rossa rafforzata. Da lunedì un vero e proprio giro di vite è avvenuto in paese, con misure e controlli più severi, per bloccare il covid.