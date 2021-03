Covid, un morto a Serino. "Seconda vittima nel nostro paese" Un anziano di 90 anni ha perso la vita, il cordoglio del sindaco

"Con grande tristezza comunichiamo che, nella giornata odierna, si è verificato un secondo caso di decesso nella nostra comunità, legato a complicazioni per Covid". Con queste parole il sindaco di Serino, Vito Pelosi, annuncia il decesso di Carmine Ingino, 90enne del posto morto poche ora fa e risultato positivo al coronavirus .

"É un momento difficile per la nostra comunità ma nonostante la lontananza fisica, necessaria ed indispensabile in questo momento delicato, vogliamo stringerci in un abbraccio corale al dolore di tutta la famiglia e quindi anche a quello dei figli, Antonio Ingino, presidente della cooperativa R. Rocco e Domenico Ingino, dipendente della ditta Alfano e del nipote Carmine Ingino, presidente del Forum dei Giovani di Serino".

Un marzo nero quello che sta per chiudersi in Irpinia, scandito da una tragica escalation di morti. 56 le vittime del virus in solo 28 giorni. Nei comuni del serinese è alta l 'allerta per più focolai che hanno scatenato contagi a raffica in numerose famiglie. E sono numerosi i cittadini di Serino e comuni vicini che sono stati ricoverati in ospedale per le cure necessarie.