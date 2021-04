Covid, 23 comuni sopra la soglia dei contagi. Incognita scuole Ecco l'elenco dei comuni dove i dati dei positivi superano il limite consentito

Covid e scuole, c'è l'incognita riapertura, dati alla mano, per molti comuni irpini.Sulla base dei dati sui contagi registrati tra il 29 marzo e il 4 di aprile, nella giornata di domani in 23 comuni della provincia di Avellino le scuole in presenza fino alla prima media potrebbero non riaprire. Semplici ipotesi da valutare consultando i dati e tassi di positività. I sindaci possono chiuderle in caso di contagi elevati e in base a parametri precisi. Ci sono 23 comuni in Irpinia che superano la soglia.

In questi comuni i contagi, nella settimana presa in esame, sono superiori alla soglia massima parametrata a 250 casi ogni 100 mila abitanti. Ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa, conferma invece le aperture: l'indice settimanale e' stato pari a 134 (72 contagiati, ndr), molto al di sotto della soglia dei 250. Intanto alcuni sindaci hanno gia' emanato ordinanze di sospensione delle attivita' didattiche in presenza previste dal decreto del governo a Serino, santa Lucia di Serino, Avella, Montemiletto, Pietradefusi. Altri comuni, come quello di Solofra e Avella, che per contiguita' territoriale sono lambiti dai focolai hanno scelto di tenere chiuse le scuole in via precauzionale pur registrando dati del contagio sotto soglia. I 23 comuni irpini con numero di contagi superiori al limite fissato dal ministero della Sanita' sono: Santa Lucia, Serino, San Michele di Serino, Roccabascerana, Torre le Nocelle, Pietradefusi, Quadrelle, Moschiano, Quindici, Sant'Andrea di Conza, San Nicola Baronia, Senerchia, Sirignano, Villanova del Battista, Grottaminarda, Mugnano del Cardinale, Frigento, Mpontoro, Forino, Flumeri, Atripalda, Contrada. Altri 37 comuni irpini sono invece a indice pari a zero.