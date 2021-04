Covid, scuole chiuse in 17 comuni. Strazio a Serino: 7 morti I dati: 15.696 casi in Irpinia da luglio e 263 vittime. Serino: addio a Carmineantonio Calabrese

Il coronavirus avanza e la strage continua. In totale l’Asl ieri in Irpinia ha individuato e comunicato ai sindaci 93 nuovi casi in tutta la provincia su 533 tamponi analizzati. L’indice di positività risale vertiginosamente e arriva al 17,45%, complice il numero limitato di test e tamponi effettuati nei giorni di festa.

Ma intanto sono sempre più giovani le vittime del virus. Scende ormai progressivamente l’età media dei pazienti covid ospedalizzati , come anche quella delle vittime.

Dilaga la variante inglese

La variante inglese, è ormai dato certo, dilaga. Interi paesi sono messi a dura prova da focolai che colpiscono intere famiglie. Intanto, la comunità di Serino è colpita al cuore dal settimo lutto per il covid. Una strage, quella che si è consumata in un paese in sole due settimane e sono state sette le vite spezzate dal virus.

Lutto a Serino, morti a raffica

Ieri, nella Terapia Intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati è deceduto Carminantonio Calabrese, 74 anni, ricoverato dal 27 marzo. Calabrese era uomo noto nella Alta Valle del Sabato. E’ stato tra i fondatori della Bcc di Serino e sempre impegnato nelle attività sociali e di promozione della vita associativa del paese. Lo ricorda il sindaco Vito Pelosi: «Questo maledetto virus ha portato via un altro nostro concittadino. Persona stimabilissima e assai apprezzata, non solo a Serino. Ciò dimostra ancora una volta che non possiamo permetterci imprudenze. Il nostro paese è colpito al cuore dall’ennesimo lutto che deve farci riflettere su quanto sia necessario rispettare le regole». Nel comune di Serino dove sono quasi duecento i positivi procede la linea dura con ordinanze ad hoc che hanno imposto chiusure e divieti per arginare il diffondersi del virus.

I numeri dell'emergenza

Il quadro complessivo in tutta la provincia allarma. Conti alla mano il bilancio complessivo dalla scorsa estate riporta 15.696 casi di Covid-19 in tutta la provincia, compresi guariti e decessi. Le vittime irpine da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria sono 324, mentre se ne registrano 263 dalla scorsa estate.

Scuole chiuse, ecco dove

E sono 17 i comuni in cui oggi non si torna a scuola, nonostante il Governo abbia dettato regole precise per il ritorno delle lezioni in presenza fino alla prima media. A Montemiletto niente lezioni in presenza fino alla prima media fino al 24, ad Avella fino al 14 aprile e quelle di Serino e Santa Lucia hanno sospeso le attività in presenza fino a data da destinarsi, in attesa di avere un quadro più chiaro e sicuro per l’emergenza sanitaria. A Roccabascerana avanti con la dad fino a sabato 10 aprile, stessa scelta a Pietradefusi e San Michele di Serino. Scuole chiuse fino a martedì 13 a Mugnano Del Cardinale e Quadrelle. Si prosegue con la dad anche a Sirignano, Fontanarosa e Montecalvo. Prudenza e scuole chiuse anche a Villanova del Battista. Lezioni sospese con l’indicazione provvisoria proprio del 17 aprile acnhe a Mirabella Eclano. Avanti con la dad a Lauro, dove Antonio Bossone ha prolungato le lezioni online fino al 18 aprile e a Solofra, dove Michele Vignola ha chiuso fino martedì 20 compreso. Anche il sindaco di Montoro, Girolamno Giaquinto, tiene chiuse le scuole in via precauzionale.