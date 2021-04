Covid, 119 positivi. Serino, 20 contagi in poche ore I dati Asl. Ancora un decesso: muore 64enne di Napoli al Frangipane di Ariano

Covid, avanza il contagio in Irpinia. Altri 119 i nuovi casi accertati dall'Asl su 1.201 tamponi effettuati. Preoccupano i dati in risalita a Serino dove sono 20 i positivi accertati e nelle ultime ore si è registrato anche un nuovo decesso. Nove in tutto le vittime del covid nel comune guidato da Vito Pelosi, che invita via social i serinesi ad osservare le normative anti contagio, per fermare l'avanzare del coronavirus.

Ma nella mappa dei nuovi contagi numeri in risalita in altri comuni. Spunta il caso Greci dove sono 9 i residenti risultati positivi al tampone. Ad Avellino altri otto i casi accertati. Sette quelli rilevati a Cervinara. E dopo i tre decessi registrati nell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il covid uccide ancora al Frangipane di Ariano, dove è deceduto un 64enne di Napoli ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Nel polo sanitario di Ariano risultato ricoverati 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina covid.



Ecco i dati dell'Asl sui nuovi contagi in Irpinia comune per comune:

- 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Atripalda;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 8, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Casalbore;

- 7, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 9, residenti nel comune di Greci;

- 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 4, residenti nel comune di Lioni;

- 7, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 9, residenti nel comune di Montoro;

- 3, residenti nel comune di Pago del Vallo di lauro;

- 2, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 4, residenti nel comune di Rotondi;

- 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 4, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 20, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 8, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.