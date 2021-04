"32 casi in poche ore. Contagio a catena mai così rapido" Il caso Cervinara. Lengua: verso lo stop alle scuole. Siamo in allerta

"Stiamo per lasciare alle nostre spalle una settimana a dir poco complicata che ci sta consegnando un quadro epidemiologico totalmente cambiato in tutte le realtà territoriali.

Anche la nostra comunità, che era ad un passo dall'essere Covid free, nel volgere di pochi giorni ha dovuto fare i conti con una rapidità di diffusione del virus mai registrata in precedenza". Così Caterina Lengua, sindaco di Cervinara commenta il report odierno che accerta nella sua comunità 32 nuovi casi di coronavirus.

Una rapida impennata che scatena l'allerta in paese, in una comunità che stava per lasciarsi alle spalle l'incubo di cluster e focolai attivi sul territorio da covid.

"Con il report odierno, l'Asl ha comunicato che, all' esito dei 120 tamponi somministrati alla postazione drive in, purtroppo sono risultati positivi altri 32 nostri concittadini mentre per un altro è stata accertata la guarigione. Per la verità, la gran parte di essi erano già in isolamento domiciliare avendo fatto il test in laboratori privati.

Da una verifica dei dati odierni emerge che tutti i contagiati appartengono a 4 nuclei familiari numerosi all'interno dei quali il virus si era gia' diffuso nei giorni scorsi.

Alla luce dei nuovi casi e del numero attuale di positivi, che è di 63, questa mattina, dopo un contatto telefonico sia con l'Asl che con la Prefettura, abbiamo richiesto all'azienda sanitaria di conoscere la situazione dettagliata dei casi di contagio al fine di adottare le opportune misure di mitigazione, ivi compresa la sospensione delle attività didadittiche in presenza. Siamo in attesa di avere, nelle prossime ore, il riscontro dall'Asl -spiega il sindaco Lengua che invita i cittadini ad essere prudenti e a rispettare le regole anti contagio da coronavirus- ".