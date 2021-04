Giaquinto: "Con fiducia e prudenza lunedì tutti a scuola" Montoro: il sindaco conferma le disposizioni nazionale per il rientro tra i banchi

"Dopo il netto miglioramento dei dati della diffusione della pandemia sul nostro territorio, confortati anche dalla relazione positiva dell’Asl di Avellino, possiamo comunicare che da lunedì 19 aprile si ritornerà alla didattica in presenza". Questo l'annuncio del sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, che dopo attenta valutazione dell'andamento del contagio in paese, conferma il ritorno a scuola degli studenti per lunedì 19 aprile.

"Riteniamo giusto sottolineare che, nonostante il quadro sanitario legato alla diffusione del virus sia suscettibile di una continua evoluzione dettata anche da situazioni contingenti, la nostra priorità resta quella di tenere le scuole aperte e favorire la didattica in presenza, per quanto di nostra specifica competenza, ma in ragionevole e comprovata sicurezza.

Le nostre parole chiavi sin dall’inizio di questa situazione pandemica sono e restano sicurezza e prudenza, con la consapevolezza però che viviamo un tempo eccezionale ed emergenziale.

Con fiducia, quindi, i nostri ragazzi da lunedì ritorneranno tra i banchi, ma a noi tutti resta però il compito di tenere ancora alta l’attenzione e di rispettare tutte quelle che sono le misure volte ad evitare il diffondersi del virus.

I prossimi giorni saranno decisivi e dobbiamo tenere duro, sapendo però che se li superiamo il futuro sarà nostro. Non sarà facile, ma insieme possiamo farcela.

Confido nella collaborazione di tutti - conclude Giaquinto -".