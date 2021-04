Emergenza Covid, scuole chiuse a Solofra Il sindaco Vignola ha emesso l'ordinanza

Emergenza covid, scuole chiuse in molti comuni irpini. Il sindaco di Solofra Michele Vignola ieri ha informato la manager dell'Asl Maria Morgante del quadro epidemiologico in paese. Vignola rimarca come la situazione a Solofra sia preoccupante e ha così predisposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole da domani .

"Si comunica che, a causa del peggioramento dei dati epidemiologici di diffusione dell'epidemia di COVID-19, in via cautelativa e visto parere dell'Asl Avellino, è stata emessa una ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, a partire da lunedì 19 aprile 2021".