Montoro Democratica: "Monitoriamo aria e acqua" Il gruppo politico scrive all'Arpac e al sinaco

Lettera aperta Al Sig. Sindaco della città di Montoro; All'ARPAC di Avellino, Al Comando Polizia Municipale, Al Responsabile Settore Ambiente

Il nostro impegno per la tutela dell'ambiente continua, a cominciare dalla verifica corrente sullo stato delle acque dei nostri fiumi e dell'aria che respiriamo.

Per quanto concerne il controllo dell'aria, a Montoro siamo prossimi all'installazione di una centralina di monitoraggio su progetto AURA.

Per il controllo delle acque, benché l'ARPAC abbia assicurato che mensilmente veniva fatto l'esame alla fonte delle nostre sorgenti, non ne abbiamo, purtroppo, a tutt'oggi conoscenza, non essendo ancora pubblicati i dati delle verifiche.

Le acque delle sorgenti Laura e Labso si presentano limpide e cristalline alla fonte e fino all'altezza del ponte di via Pescarola. Come può rilevarsi dalle foto allegate, scendendo verso valle presentano, al contrario, evidenti diffuse bollicine con tratti maleodoranti. Riteniamo urgente una verifica lungo tale tratto da parte delle guardie ambientali, soprattutto nel sito di presenza del collettore fognario. È altrettanto utile e necessario che il Comune si attivi e renda pubblici i dati degli esami delle nostre sorgenti Laura e Labso, stante l'importanza di queste acque per la nostra agricoltura e i nostri pregiati prodotti.