Delitto Gioia."Cervinara sotto choc, 2 le famiglie distrutte" Il sindaco Lengua commenta: omicidio efferato. C'è da riflettere su disagio giovanile crescente

E' cominciata l'udienza di convalida del fermo per Giovanni Limata, il 23enne di Cervinara che ha confessato l'omicidio di Aldo Gioia 53 anni, di Avellino, padre di Elena, la 18enne sua fidanzata.

Limatarisponde di omicidio volontario premeditato. Ha addossato pero' nella confessione iniziale tutte le responsabilita' della pianificazione della strage a Elena Gioia. La comunità di Cervinara, comune di residenza del giovane accusato, è sotto choc e raccolta in silenzio e preghiera per le famiglie dei due fidanzati.

“La notizia di questo delitto efferato ci ha lasciato tutti esterrefatti - racconta il sindaco Caterina Lengua -. La nostra comunità è attonita e profondamente addolorata per questa vicenda. Siamo lontani da ogni giudizio e aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. Intanto vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle due famiglie coinvolte in questa tragedia. Due famiglie sono distrutte e soprattutto questa vicenda ci richiama tutti ad un maggiore senso di appartenenza e solidarietà alle nostre comunità. Tutta la società civile è chiamata in causa per attuare una alleanza civile e sociale, che coinvolga ogni istituzione. Ora serve solo rispettoso silenzio, per poi procedere con azioni civili e sociali utili per arginare questo disagio giovanile crescente”.