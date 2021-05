Il Covid si porta via Padre Tommaso Sabbatella. Lutto a Serino Dolore e cordoglio in paese per la tragica morte del frate francescano

Dramma a Serino dove si conta l'ennesima vittima del Covid.

A perdere la vita, a 75 anni, padre Tommaso Sabbatella, frate francescano del convento, originario di Polla, amatissimo nelle tante comunità dove con fervente fede e impegno ha prestato servizio. Il sindaco Vito Pelosi annota: "L'amministrazione Comunale e l'intera comunità di Serino, si stringe al cordoglio dei familiari, dell’Ordine dei Frati Francescani e dei Frati minori di Serino per la perdita del caro padre Tommaso Sabbatella, a causa di complicazioni legate al Covid-19.

Ricorderemo Padre Tommaso come un uomo sincero, paziente e premuroso, sempre disponibile per gli adulti e per i giovani, per i quali ha rappresentato un grande riferimento.

Grazie al prezioso supporto della Gioventù Francescana portava avanti molte tradizioni cercando di fortificare i loro ideali e legando il Convento Francescano all'intera comunità.Molto entusiasta per il recente restauro di parte del Convento e con ancora molti progetti da realizzare.

Lo custodiremo nel nostro cuore cercando di portare avanti, con le azioni quotidiane, tutti gli insegnamenti che ci ha donato in questi anni".Commosso il ricordo della comunità di Pertosa:

"Sei stato l'immagine che racconta la bontà, l'allegria e la disponibilità padre Tommaso Sabbatella. Tutta la comunità di Pertosa manterrà indelebile il ricordo dei momenti trascorsi insieme e si stringe attorno al dolore della sua famiglia e di tutti coloro che lo hanno incontrato. Che la terra ti sia lieve, caro padre Tommaso". L'ordine francescano secolare di Montoro annuncia: "Gesù risorto è il buon Pastore, sempre con noi e di nulla dobbiamo aver paura, perché la forza del suo Spirito ci sostiene e ci fa guardare la morte, chiamandola sorella, come Il nostro padre San Francesco ci insegna. Il nostro carissimo P. Tommaso Sabbatella è ora con Dio. Questa sera nella chiesa del convento di San Francesco a Serino alle ore 19,00 celebreremo l’Eucaristia per lodare il Signore del dono che ci ha fatto con questo nostro fratello e pregare per lui perché sia in cielo nostro intercessore presso Dio".