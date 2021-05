Covid, prorogata sospensione attività didattica Il sindaco estende di un'altra settimana la chiusura

I numeri giornalieri di positivi e guariti, sul nostro territorio, ci dicono che gli sforzi compiuti da tutti finora, stanno finalmente dando i loro frutti e questo ci ha permesso una graduale riapertura delle attività e della vita economica in generale.

Per i nostri ragazzi, però, l'attenzione è ancora alta sia perché possono essere un veicolo rapido ma silenzioso del virus, in quanto se positivi, nella gran parte dei casi sono asintomatici, sia perché molti componenti del loro nucleo familiare rientrano nella fascia di età non ancora vaccinata.

Pertanto, nonostante il valore percentuale, che autorizza la chiusura, sia attualmente sotto il limite stabilito, da una comparazione proporzionale degli interessi in gioco, preferiamo dare priorità alla salute dei ragazzi e delle loro famiglie estendendo di un'altra settimana la chiusura delle scuole sul territorio di Serino. Tempo che ci permetterà, inoltre, di mettere in atto una serie di attività propedeutiche ad una riapertura in completa sicurezza.