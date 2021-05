Covid, 85 contagi. Allerta a Montoro: 14 positivi in poche ore I dati Asl del giorno. Contagi a catena anche a Solofra dove i positivi sono 6

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 944 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 85 persone. I dati risalgono in molti comuni come a Montoro dove i contagi accertati so l 14. A Serino 7 i positivi al covid in poche ore. Sei i casi accertati ad Avella. Intanto al “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva; 10 (su 12 posti letto) in Medicinai. Ma il covid continua ad uccidere ieri è deceduta una 67enne di Moiano, ricoverata in Terapia Intensiva nell'ospedale del Tricolle.

Ecco i dati del contagio comune per comune:

3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 6, residenti nel comune di Avella;

- 2, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 2, residenti nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Manocalzati;

- 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 14, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 2, residenti nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 7, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 6, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 3, residenti nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

- 4, residenti nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.