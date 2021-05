Vicesindaco positivo al Covid. Tolino: il virus circola troppo Montoro. Ancora contagi da coronavirus. Gli amministratori predicano cautela

"Ho appena ricevuto l’esito del tampone molecolare fatto ieri. Sono risultato positivo al Covid. Il virus c’è e circola, purtroppo. Cominciamo questo nuovo percorso, con tutta la mia famiglia, sperando che si concluda rapidamente e bene". Con un post pubblicato su facebook il vicesindaco di Montoro Francesco Tolino annuncia la sua positività al Coronavirus. Nel comune in cui sono trascorse lunghe settimane di emergenza sanitaria continuano a crescere i contagi in una inarrestabile avanzata del covid. Sindaco e istituzioni predicano cautela e invitano i cittadini a seguire le regole anticontagio.

Intanto è boom di casi, dopo giorni durante i quali la curva del contagio ha puntato verso il basso in provincia di Avellino. L’Asl ha ufficializzato 124 positivi su 1.108 tamponi analizzati dai laboratori. Ben 57 gli infetti registrati complessivamente in Alta Irpinia, con impennate a Montella e Caposele, anche se era pronosticate per gli screening massicci effettuati nelle rispettive comunita`. A Forino, invece, ancora preoccupazioni nelle scuole. Tanto che l’amministrazione ha disposto lo stop per tutti i plessi del territorio.