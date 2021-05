Covid, scuole chiuse a Montefredane fino al 24 maggio L'annuncio del sindaco Tropeano

Dopo Montella e Montemiletto, scuole chiuse anche a Montefredane. Il sindaco Valentino Tropeano ha annunciato di aver prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire da domani, fino al 24 maggio 2021.

"Comunico che da domani martedì 18 maggio fino a martedì 24 maggio le scuole resteranno chiuse alla didattica in presenza. In accordo con la dirigenza scolastica le attività saranno svolte in Dad. La situazione, allo stato attuale, vede la diffusione ancora confinata solo in alcuni nuclei familiari; e questo ci fa ritenere che nel giro di qualche giorno dovrebbe migliorare sensibilmente, ciononostante, raccomando a tutti il rispetto delle misure AntiCovid, soprattutto in merito all’uso della mascherina ed alle più elementari misure igieniche sanitarie. Vi anticipo che se continuerà a persistere tale stato l’Amministrazione adotterà misure ancora più stringenti. Un grande in bocca al lupo a chi è ancora sottoposto ad isolamento fiduciario".