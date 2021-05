Vaccini tra le valli delle Alpi, Limongelli orgoglio irpino La dottoressa nativa di Atripalda vaccina fragili e anziani tra i borghi della Valtellina

Ha 38 anni Futura Limongelli la dottoressa nata ad Atripalda, in provincia di Avellino, che oggi è alla rilbalta nazionale con la sua storia di medico in prima linea nella lotta al covid tra i borghi delle Alpi. Medico di famiglia ad Ardenno raggiunge a casa i suoi assistiti per somministrare le dosi di vaccino. Sulle pagine di Repubblica oggi il racconto che invita tutti all'impegno, al coraggio e alla volontà condivisa e costante per sconfiggere il covid. Nata ad Atripalda, provincia di Avellino, laureata alla Cattolica di Roma si è trasferita al Nord, come racconta a Repubblica, perché "in montagna i medici servono sempre". Ora Limongelli lavora in questa Ats della Montagna che copre 4756 chilometri quadrati, per 134 Comuni e 297mila abitanti, per lo più sparpagliati in frazioni e borgate. La dottoressa di origini irpine si sposta di frazione in frazione, con lunghe ore di viaggio, per fare iniezioni a fragili e anziani nei borghi della Valtellina. Porta il vaccino al covid tra le valli delle Alpi, fornendo sostegno aiuto prezioso a tanti anziani e disabili alle prese con la pandemia.