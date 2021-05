L'ultimo saluto a Gabriele: un grande e onesto lavoratore La tragedia nei campi di contrada Scarnecchia-Foresta ad Ariano Irpino

E' stato il giorno dell'addio oggi a Gabriele Lo Conte, l'87enne rimasto vittima di un tragico incidente nei campi lo scorso sabato 8 maggio in un fondo di sua proprietà tra località Scarnecchia e Foresta. Nella piccola chiesetta del cimitero di Ariano Irpino, alla presenza del figlio Michele giunto dall'Inghilterra, pochi parenti e qualche amico, nel rispetto delle norme anti Covid gli è stato rivolto l'ultimo affettuoso saluto.

La salma accompagnata è giunta direttamente nel luogo sacro, da Avellino, accompagnata dall'agenzia di onoranze funebri Lo Conte.

Gabriele era alla guida del suo trattore, quando per cause che forse non verranno mai chiarite è caduto, nel tentativo di fermare il mezzo in corso verso la vallata, tra la vegetazione. L’anziano è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane e vista la gravità delle fratture e lesioni riportate, successivamente ad Avellino, dove purtroppo è deceduto.

Un grande e instancabile lavoratore Gabriele, un marito esemplare. Era lui ad accudire amorevolmente sua moglie Maria Libera Bongo, di 91 anni gravemente ammalata, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane, dopo l’intervento dei servizi sociali e poi in una struttura sanitaria protetta. Un uomo esemplare fortemente legato alle sue radici e a quei suoi terreni.

E' stato anche lui in Inghilterra, come suo figlio ma non aveva resistito a quel desiderio troppo forte di tornare nella sua Ariano, perchè Gabriele amava profondamente la campagna ed è lì che il destino ha voluto, che terminasse per sempre la sua vita.