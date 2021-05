Volturara Irpina è covid free: Nessun contagio da 3 settimane Manganaro: risultato importante raggiunto grazie a tutta la popolazione che segue le regole

Quella appena iniziata è la quarta settimana senza contagi da coronavirus per il comune di Volturara Irpina. “Un risultato importante, un successo di tutta la comunità”, commenta soddisfatta il sindaco del comune altirpino, Nadia Manganaro. Nessun nuovo caso di Covid nella piccola comunità alle prese negli scorsi mesi con un drammatico caso di un focolaio nella rsa del posto, durante il quali molti anziani e anche sanitari rimasero contagiati. “Siamo riusciti a superare una emergenza davvero importante - spiega Manganaro -. Come gli altri miei colleghi sindaci ho vissuto con tutta l’amministrazione la gestione dell’emergenza sanitaria. In tanti comuni come il nostro ci sono stati focolai e cluster che hanno scandito le lunghe settimane della pandemia. Grazie alla collaborazione scrupolosa e costante della popolazione e al monitoraggio capillare del territorio siamo riusciti ad azzerare i contagi. Le quarantene ed isolamenti domiciliari predisposti sono stati osservati con serietà dalle persone interessate, nelle famiglie alle prese con il contagio. Ad oggi non registriamo nuovi casi e questa notizia ci rincuora”.

Ma non solo. Il 50 per cento della popolazione è stato vaccinato.

“Grazie al centro vaccinale di comunità procediamo spediti - spiega Manganaro -. Ora mettiamo il nostro centro a disposizione dell’asl per tutti i comuni che vorranno farvi riferimento . Al suo interno lavorano in 50 tra medici e sanitari a titolo gratuito, per procedere spediti nella campagna vaccinale di massa”.