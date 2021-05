Nuove misure di sostegno in arrivo per il sociale ad Ariano L'annuncio dell'assessore Pasqualino Molinario

Nuove misure di sostegno in arrivo per il sociale. Ad annunciarle l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario.

"A breve partirà un nuovo bando per i buoni spesa, saranno distribuiti agli aventi diritto i voucher sia del residuo fondi 2020 sia del nuovo decreto ristori 2021. Inoltre sarà pubblicato un bando per gli 80.000 euro dei fondi zona rossa destinati alle emergenze sociali con concreti aiuti alle famiglie, agli anziani, alle persone fragili che hanno subito un aggravamento delle condizioni sociali durante il periodo della zona rossa e che ancora oggi sono in difficoltà."

In vista poi della riapertura del centro sociale polivalente e dei circoli delle associazioni della terza età, si intende organizzare nel rispetto delle norme Covid manifestazioni tematiche ed incontri sul disagio della terza età durante la pandemia e su iniziative di rilancio delle attività sociali dei circoli.

Massima sinergia tra ente comunale e consorzio sociale per gli aiuti alle famiglie. Un ringraziamento da parte dell’assessore Molinario e di tutta l’amministrazione viene rivolto ai dipendenti comunali, al direttore del consorzio sociale Enzo Solomita, al presidente e Cda, alla responsabile delle assistenti sociali Rosanna Ruccio e alla sua validissima squadra di lavoro.

"La rete anche con il grande contributo delle associazioni di volontariato sta dando una grossa mano in un momento di grave crisi socioeconomica e sanitaria."