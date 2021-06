Ritardi nei vaccini, l'opposizione interroga Spagnuolo Le dosi giornaliere sarebbero inferiori agli altri centri

I consiglieri del Gruppo di opposizione ”NOI ATRIPALDA”, sollecitati da numerosi cittadini sul un notevole ritardo rispetto agli altri centri della Provincia di Avellino dove, ad esempio, sono già stati vaccinati gli over 40, interrogano l'amministrazione comunale per conoscere i motivi del (cronico) ritardo in discorso e, soprattutto, quali provvedimenti (a questo punto) urgenti intende assumere nei confronti dell’ASL per evitare il protrarsi della penalizzazione dei cittadini atripaldesi e delle comunità che usufriuiscono del centro ubicato nella nostra città.