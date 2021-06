Taglia il traguardo di un secolo di vita a Sturno Olimpia Flammia La sfida dei centenari nelle aree interne

Nel paese in cui risiede Lucia Laura Sangenito, per tutti Laurina, la donna più longeva in Campania, ha tagliato il tragurdo dei 100 anni un'altra dolce nonnina. E' Olimpia Flammia donna temprata, dalle grandi doti umane, appartente ad una famiglia molto stimata in paese.

L'augurio del sindaco Vito Di Leo e dell'intera amministrazione comunale nel donarle una targa: "Il prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali, umani e sociali rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire. L'amministrazione comunale nel compiacersi per il traguardo raggiunto, le augura di vivere ancor a lungo, sostenuta dll'affetto dei familiari e dalla stima dell'intera comunità sturnese.